jatim.jpnn.com, JOMBANG - Ecoton mendesak polisi mengusut dugaan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), di hutan Dusun Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

Founder Ecoton Prigi Arisandi mengatakan berdasarkan rekaman CCTV ada delapan truk pengangkut limbah itu menuju dari arah Bareng dan Panglungan pada Senin (16/11) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kemudian, seluruh truk tersebut mengarah ke Carangwulung, selanjutnya membuang limbah berjenis slag atau sisa peleburan aluminium tersebut di tiga titik, sekitar pukul 00.00 WIB.

"Karakteristiknya itu seperti tepung abu-abu, kalau kena angin akan terbang, terus tumpukannya itu kalau kena air hujan mengeluarkan asap,” kata Prigi kepada wartawan, Kamis (19/11).

Tumpukan limbah tersebut longsor ke jurang sekitar 200 meter sampai menutupi dedaunan. Hal itu pun merusak sekitar 120 batang tanaman kopi dan pohon pinus sadapan warga.

Selain itu, Ecoton juga menemukan karung yang bertuliskan nama Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Menurutnya, kawasan itu terkenal aktivitas peleburan aluminium.

Dengan demikian, Prigi mendesak Polres Jombang menyelidiki dugaan pembuangan limbah B3 tersebut. Sebab, perkara itu termasuk dalam delik biasa sehingga bisa langsung ditindak.

“Harus turun polisi, Polres untuk menyidik ini, kami minta harus dipidanakan. Ini sebenarnya test case untuk polisi, segera sebelum Minggu ini sudah ada tersangkanya,” jelasnya.