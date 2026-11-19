jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ayok Sukamto (49), warga Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kabupaten Jember dikabarkan menjadi tahanan perang otoritas Ukraina setelah bergabung dengan militer Rusia melalui kontrak sebagai relawan perang.

Ayok disebut berangkat ke Rusia pada akhir Juli 2026. Dia bahkan diklaim menjadi warga negara Indonesia (WNI) pertama yang ditangkap pasukan Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina.

Ketua RT 03 RW 04 Dusun Wunguan Much. Zaini Toha membenarkan bahwa Ayok merupakan warga setempat. Pria tersebut diketahui lahir di Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kecamatan Kencong.

"Memang benar Ayok Sukamto warga kami dan kelahiran asli Dusun Wunguan, Desa/Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember," kata Zaini saat di kediamannya, Rabu (18/11).

Menurut Zaini, sebelum berangkat ke luar negeri, Ayok dikenal sebagai pengusaha genteng. Usahanya sempat berjalan sukses karena mayoritas warga di dusun tersebut bekerja sebagai pembuat genteng.

Namun, Ayok kemudian beralih profesi lantaran kesulitan mendapatkan bahan baku. Dia memutuskan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ke Afrika.

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"Ayok pertama kali bekerja ke luar negeri ke Afrika, namun saya tidak tahu pekerjaan apa di sana. Kemudian pulang ke Indonesia sekitar 1-2 tahun dan kembali bekerja ke luar negeri, namun saya tidak tahu tujuan ke negara mana," tuturnya.

Zaini mengaku baru mengetahui kabar penahanan Ayok setelah melihat rekaman video yang beredar di media sosial. Informasi tersebut juga diperkuat kedatangan jurnalis media asing dari Jepang yang membawa pesan berupa rekaman suara Ayok untuk disampaikan kepada keluarganya di Dusun Wunguan.