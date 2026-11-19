jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 1.432 siswa mengikuti kegiatan senam bersama dalam program Pagi Ceria di SMAN 4 Sidoarjo, Kamis (19/11). Kegiatan yang melibatkan peserta didik jenjang SD, SMP, hingga SMA itu menjadi bagian dari penguatan program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Program tersebut bertujuan membangun karakter, kedisiplinan, serta membiasakan pola hidup sehat sejak dini. Sejumlah kebiasaan positif yang ditanamkan meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan sarapan.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai, Kepala Balai Bahasa Jatim Puji Retno Hardiningtyias, serta perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Di hadapan para siswa, Abdul Mu'ti mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik dan mengurangi penggunaan gawai. Dia juga mengajak peserta didik menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

“Biasakan hidup sehat dengan berjalan kaki dan bersepeda, jangan terlalu banyak bermain gawai. Ciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Hindari menggunakan kata-kata yang menyakiti teman agar sesama murid dapat hidup rukun dan saling menghargai,” tutur Abdul, Kamis (19/11).

Mu'ti menjelaskan kegiatan senam pagi ceria merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Melalui aktivitas tersebut, siswa tidak hanya diajak menerapkan kebiasaan positif, tetapi juga membangun suasana gembira dan kebersamaan.

Dia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program prioritas pendidikan, terutama revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan.

Terkait perkembangan revitalisasi sekolah secara nasional, Abdul Mu'ti menyebut pemerintah menargetkan 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 ribu sekolah telah memulai proses pembangunan.