jatim.jpnn.com, JOMBANG - Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berjenis slag atau sisa peleburan aluminium dibuang sembarangan di hutan Dusun Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

Pengelola lahan di kawasan hutan konsesi Perhutani KPH Jombang Sandi mengaku melihat sebanyak delapan truk membuang slag ke area Petak 14A dan Petak 11, Selasa (17/11) pagi.

"Pagi hari saat akan ke hutan untuk deres karet, saya melihat ada gundukan debu. Semakin didekati itu baunya menusuk hidung," kata Sandi kepada wartawan, Rabu (18/11).

Sandi mengatakan material itu tidak hanya menumpuk di lahan hutan, tetapi juga menutup akses jalan setapak warga. Bahkan, dia kesulitan untuk menyingkirkannya.

Dia pun khawatir dengan nasib 30 tanaman kopi, 15 pohon durian, dan 16 pohon karet di lahan garapannya. Karena terancam mati akibat paparan material yang diduga limbah B3 tersebut.

"Padahal, tanaman itu yang selama ini kami rawat dan menjadi sumber penghasilan. Kami berharap limbahnya segera dibersihkan, jangan sampai kami yang menanggung kerugiannya," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Amalia Fibrianty mengatakan pihaknya bakal mengecek ulang untuk memastikan jenis material yang dibuang delapan truk tersebut.

"Kami ingin memastikan kembali dengan mendatangi lokasi. Karena kemarin itu sudah sore dan gelap. Kami butuh kepastian," ucap Amalia.