jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (19/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang sampai malam gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah hingga gerimis.

Sorenya Dau dan Pujon hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Pakis, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.