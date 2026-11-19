jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform layanan mobilitas global inDrive menghadirkan program apresiasi bagi para pengemudi mobil dan motor melalui kampanye inDrive Top Driver Program. Program ini memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi untuk memenangkan berbagai hadiah berdasarkan jumlah perjalanan yang berhasil diselesaikan.

Kampanye tersebut berlangsung selama empat minggu, mulai 16 November hingga 13 Desember 2026. Program ini menyasar para pengemudi inDrive di Bandung dan Surabaya, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.

Dalam kompetisi tersebut, setiap perjalanan yang berhasil diselesaikan akan mendapatkan satu poin. Semakin banyak perjalanan yang dituntaskan, semakin besar pula peluang pengemudi untuk membawa pulang hadiah.

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Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi para pengemudi yang menjadi bagian penting dari operasional platform di Indonesia.

“Para pengemudi merupakan bagian penting dari perjalanan inDrive di Indonesia. Kami memahami bahwa setiap perjalanan yang mereka selesaikan membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi. Melalui inDrive Top Driver Program, kami ingin menghadirkan bentuk apresiasi yang nyata sekaligus memberikan semangat tambahan bagi para pengemudi untuk terus produktif. Kami berharap program ini dapat menjadi kesempatan yang menyenangkan bagi mereka untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui aktivitas yang sehari-hari mereka lakukan," ujar Rio tertulis, Kamis (19/11).

Dalam program tersebut, inDrive menyiapkan dua unit Yamaha NMAX Neo Standard sebagai hadiah utama. Hadiah itu akan diberikan kepada pengemudi dengan jumlah perjalanan terbanyak selama keseluruhan periode kompetisi.

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Selain hadiah utama, tersedia hadiah mingguan bagi pengemudi dengan performa terbaik pada setiap periode. Hadiah yang disiapkan antara lain TCL Ultimate QLED FHD TV 40 Inch, voucher bahan bakar senilai Rp1,2 juta, voucher bahan bakar Rp700 ribu, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun.

Kompetisi dibagi menjadi empat periode mingguan. Periode pertama berlangsung pada 16–22 November, dilanjutkan 23–29 November, 30 November–6 Desember, dan 7–13 Desember 2026.