jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (19/11).

Pagi cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang masih cerah dan berawan di seluruh kawasan.

Sore berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian gerimis.

Malamnya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 38-41 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)