jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (19/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Lamongan, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang Gresik, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Situbondo cerah berawan dan berawan. Wilayah lainnya diguyur gerimis.

Sore hujan lebat disertai petir melanda Magetan. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis.

Malam hujan lebat disertai petir melanda Ngawi. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Magetan, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)