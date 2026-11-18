jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 20 perempuan dari Kecamatan Dukun, Ujungpangkah, dan Kebomas, Kabupaten Gresik, mengikuti pelatihan pengembangan produk kuliner di Universitas Airlangga (Unair), Selasa (10/11).

Melalui Program Bunda Puspa 2026, para peserta mendapatkan keterampilan mengolah berbagai makanan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Kegiatan berlangsung di Laboratorium Resto dan Kitchen Program Studi Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi Unair. Program ini merupakan hasil kolaborasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Ketua Pelaksana Program Bunda Puspa 2026 Nanang Haryono mengatakan pelatihan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas perempuan melalui pembekalan keterampilan produktif.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan bekal keterampilan kepada perempuan penerima manfaat agar memiliki kemampuan mengolah produk kuliner. Harapannya, keterampilan tersebut dapat dikembangkan secara mandiri dan membuka peluang usaha yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga,” ujar Nanang dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pendampingan dari Didik Purnomo Adi, A.Ma., sebagai pelatih dan Zainudin, S.S., sebagai asisten pelatih. Sejumlah mahasiswa Fakultas Vokasi dan FISIP Unair juga terlibat membantu proses pembelajaran.

Peserta diajak mempraktikkan pembuatan berbagai produk makanan. Beberapa di antaranya banggolan, dimsum bola roti, dimsum mayones, siomai udang, siomai ayam, bakso, cassava kroket, hingga shincukin.

Didik menjelaskan metode praktik langsung dipilih agar peserta dapat memahami setiap tahapan pengolahan makanan secara lebih mudah.