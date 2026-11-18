jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah dalam proses penghentian sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurkholis, setelah ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni mengatakan penonaktifan Nurkholis langsung dilakukan, seusai adanya surat penetapan penahanan resmi penyidik.

"Tindak lanjutnya kami akan memberhentikan sementara Pak NK dan akan menunjuk Plt Kadis LH," kata Indah kepada wartawan, Rabu (18/11).

Namun, Indah menyebut pihaknya masih belum menentukan pejabat yang akan mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Jatim, setelah ditinggalkan oleh Nurkholis.

"Sampai saat ini penunjukan Plt-nya belum karena kami masih butuh surat penetapan penahanan dulu,” ujarnya.

Dengan demikian, Kepala DLH Jawa Timur akan diisi oleh Sekretaris Dinas (Sekdin) sebagai Pelaksana Harian (Plh), guna mencegah kekosongan kepemimpinan dalam waktu dekat.

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“Jadi untuk sementara biar tidak ada kekosongan maka sekdin kami tunjuk sebagai Plh sampai dengan ditunjuknya Plt Kepala DLH atau Kepala DLH definitif,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis sebagai tersangka baru kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Dalam perkara tersebut, NK diduga menerima uang hingga Rp687,5 juta.