jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Rabu (18/11). Peristiwa tersebut menyebabkan pohon tumbang, kerusakan bangunan, hingga 11 siswa SMPN 5 Kota Mojokerto mengalami luka ringan.



Ketua Tim Pusat Pengelola Data dan Informasi (Pusdalops) BPBD Jawa Timur M Amrul mengatakan insiden di Kota Mojokerto terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.



Angin kencang menyebabkan bagian plafon sekolah mengalami kerusakan hingga terjatuh dan menimpa sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.



"Sebanyak 11 siswa mengalami luka ringan. Satu siswa mengalami luka di bagian hidung. Sepuluh siswa lainnya sempat pingsan," kata Amrul dalam laporan BPBD Jatim.



Dari belasan siswa tersebut, lima siswa dievakuasi ke Rumah Sakit Gatoel, sedangkan enam lainnya dibawa ke RSUD Kota Mojokerto untuk mendapatkan penanganan medis.



“Seluruh siswa dilaporkan sudah sadar dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing,” tuturnya.



Peristiwa tersebut terjadi di SMPN 5 Kota Mojokerto, Jalan Raya Meri, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan. Selain merusak plafon sekolah, angin kencang juga menyebabkan kerusakan pada bagian atap bangunan kos milik warga.



“Kejadian di Kota Mojokerto meliputi satu pohon tumbang, kerusakan sedang pada satu unit sekolah dan satu bangunan indekos, serta gangguan jaringan listrik dan internet,” ujarnya.