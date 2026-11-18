jatim.jpnn.com, MALANG - Satgas MBG Kota Malang turun untuk menginvestigasi, setelah dilaporkan sebanyak 22 siswa SMK mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Satgas MBG Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan tengah mendalami dugaan keracunan yang menyebabkan 11 anak menjalani perawatan intensif.

“Kami akan melakukan investigasi soal itu,” katanya Dandung, Rabu (18/11).

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Dudung menyebut pihaknya harus menyelesaikan proses investigasi terlebih dahulu. Baru bisa memberikan penjelasan terkait penyebab siswa mengalami gejala keracunan.

“Saya gak bisa komentar, tunggu investigasi selesai,” ujarnya.

Satgas MBG Kota Malang menargetkan proses pendalaman tersebut bisa diselesaikan dalam dua hari. Sebab, masih ada tahap selanjutnya yang harus dilakukan.

“Sudah turun lapangan sekarang, dua hari maksimal sudah ada hasilnya, mohon waktu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Muarif bakal bergabung dengan Tim Satgas MBG untuk mengumpulkan sejumlah bukti dugaan keracunan MBG tersebut.