jatim.jpnn.com, MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang tengah menelusuri penyebab 22 siswa SMK Adi Husada, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (17/11).

Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan baru mendapatkan laporan perihal puluhan anak diduga mengalami keracunan MBG tersebut, Rabu (18/11).

Lalu, dia mendatangi rumah sakit tempat 11 anak menjalani perawatan intensif. Hasilnya, tiga siswa kondisinya sudah stabil di RS Hermina, tetapi di di RS Birawa Bhakti masih dalam pendataan.

“Ini lagi kami telusuri dan mendatangi langsung rumah sakit untuk memantau kondisi kesehatan siswa serta mendatanya,” kata Husnul kepada wartawan.

Terkait penelusuran, Dinkes Malang tengah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Mereka akan mengecek dapur yang membagikan MBG itu, di SPPG Madyopuro 2.

Husnul menyebut pihaknya bakal mengumpulkan sampel MBG yang dikonsumsi siswa. Hal tersebut untuk menelusuri penyebab terjadinya gangguan pencernaan.

“Sampelnya itu harus disimpan selama dua sampai tiga hari. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan manakala ada kasus yang berkenaan dengan pencernaan makanan,” jelasnya.

Husnul mengungkapkan sampel yang disimpan di dapur SPPG dapat menjadi bahan pemeriksaan untuk menelusuri dugaan keracunan, karena sama dengan yang dibagikan ke siswa.