jatim.jpnn.com, MALANG - Sebanyak 22 siswa SMK Adi Husada Kota Malang mengalami gejala keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah, Selasa (17/11).

Kepala Sekolah Adi Husada Eni Widyawati mengatakan pihaknya telah menerima MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Madyopuro 2 tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB.

Menu MBG yang dikonsumsi tersebut adalah, nasi, ayam krispi, sayur kubis, buah melon, serta sambal. Lalu, pihak sekolah membagikannya kepada siswa dan tenaga pendidik.

“MBG datang pukul 10.00 WIB, kami bagikan kepada anak-anak dan langsung dikonsumsi. Sekitar pukul 13.00 WIB baru muncul gejala,” kata Eni kepada wartawan, Rabu (18/11).

Para siswa yang merasakan gejala keracunan tersebut berasal dari kelas X dan XI. Total ada 22 anak merasakan pusing, mual, hingga muntah setelah menyantap MBG itu.

Kemudian, sebanyak 11 siswa di antaranya harus menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Dengan rincian, delapan siswa dirawat di RS Birawa Rampal dan tiga lainnya di RS Hermina.

“Anak-anak kemarin memang ada yang mengalami mual dan muntah. Akhirnya langsung kami larikan ke rumah sakit. Alhamdulillah semuanya sudah tertangani,” jelasnya.

Selanjutnya, sekolah langsung menghubungi SPPG Madyopuro 2 setelah sejumlah siswa bergejala. Pihak pengelola pun berjanji bakal bertanggung jawab dalam pengobatan.