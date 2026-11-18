jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran kecantikan dan fesyen Beauty Fashion Fair (BFF) 2026 resmi digelar di Exhibition Hall, Grand City Surabaya, pada 18–22 November 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-10, ajang yang diinisiasi PT Dayapromo Mitra Tama ini menghadirkan lebih dari 100 brand kecantikan, fesyen, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur PT Dayapromo Mitra Tama Dadan M Kushendarman mengatakan BFF 2026 mengusung tema Innovating Beauty, Redefining Fashion.

“Pameran kali ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengeksplorasi perkembangan industri kecantikan dan fesyen, menemukan produk favorit, sekaligus menikmati berbagai aktivitas dalam satu rangkaian acara,” ujar Dadan, Rabu (18/11).

Dadan menjelaskan selama lima hari pelaksanaan, pengunjung dapat menjumpai beragam produk dan penawaran spesial dari berbagai brand. BFF juga tidak hanya berfokus pada kegiatan belanja, tetapi menghadirkan program hiburan, edukasi, hingga kompetisi.

Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain Fashion Show, Student MUA Competition bertema Night Glam for Party Look, serta Illustration Design Competition dengan tema Going to the Concert.

Selain itu, ada Lomba Menggambar Tingkat SD/MI, Inspirational Talkshow Perempuan Punya Cerita, dan Beauty Talkshow Flawless tanpa Melasma.

“Pengunjung juga dapat menikmati program K-POP All Day yang menghadirkan Noraebang dan Random Play Dance (RPD), serta mengikuti workshop dan Beauty & Balance Yoga,” katanya.