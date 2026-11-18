jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah tengah mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027, dengan mengacu sejumlah peraturan.

Besaran kenaikan upah tahun depan tersebut akan mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa dengan rentang 0,5 sampai satu persen.

Dengan demikian, berdasarkan simulasi penghitungan tiga variabel itu proyeksi kenaikan UMP maupun UMK 2027 Jawa Timur berada pada kisaran enam sampai sembilan persen.

Namun, angka tersebut masih belum menjadi ketetapan resmi, karena masih bergantung pada data ekonomi dan penentuan indeks alfa oleh Dewan Pengupahan.

Contohnya, ketika suatu daerah memiliki inflasi tiga persen dan pertumbuhan ekonomi enam persen, dengan indeks alfa 0,5 maka potensi penyesuaian upah minimumnya enam persen.

Di sisi lain, saat indeks alfa ditetapkan sebesar satu persen dengan asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sama, maka penyesuaian upah minimum berpotensi mencapai sembilam persen.

Misalnya, UMK Kota Surabaya 2027 dengan asumsi indeks alfa satu persen sehingga proyeksi kenaikan sekitar sembilan persen. Uahnya meningkat dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788.