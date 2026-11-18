jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat tiket kereta api masa angkutan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) telah terjual 19 persen. Masyarakat masih bisa membelinya dengan harga diskon.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan sebanyak 43.422 tiket telah terjual untuk keberangkatan periode 22 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Di sisi lain, KAI Daop 8 Surabaya telah menyediakan 221.658 tempat duduk untuk angkutan Nataru. Dengan demikian, masih tersedia 81 persen kapasitas yang bisa dipesan.

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“Perkembangan penjualan tiket menunjukkan masyarakat mulai mempersiapkan perjalanan untuk mengisi libur Nataru,” kata Mahendro dalam keterangan persnya, Rabu (18/11).

Mahendro menyebut berdasarkan data penjualan tiket, jumlah penumpang tertinggi dengan keberangkatan 24 Desember 2026, yakni dengan 7.541 tempat duduk yang dipesan.

KAI Daop 8 Surabaya masih menjual tiket dengan diskon tarif sebesar 30 persen kereta kelas Ekonomi Komersial, untuk keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program diskon 30 persen ini. Pelanggan memiliki kesempatan menikmati perjalanan libur Nataru dengan biaya terjangkau,” ujarnya.

Pelanggan dapat memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, maupun kanal penjualan resmi KAI lainnya, untuk mendapatkan diskon 30 persen.