jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang siswi SMP Negeri (SMPN) melapor ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku menjalani pemeriksaan menstruasi dengan cara membuka rok dan menurunkan celana dalam.

Eri mengatakan menerima laporan tersebut melalui layanan aduan, siswa itu mengaku ada absensi bagi yang menstruasi. Awalnya, pihak sekolah hanya meraba rok untuk mengecek pembalut.

Kemudian, seorang guru mengubah aturan dengan wajib memperlihatkan celana dalamnya. Guna melihat secara langsung pembalutnya dan apakah mengeluarkan darah atau tidak.

Para murid sempat menolak untuk melakukan pengecekan tersebut, tetapi guru itu masih tetap memaksa untuk mengangkat rok dan menurunkan celana dalamnya.

“Ada laporan dari anak SMPN 21, waktu dia menstruasi dicek sama gurunya menstruasi benar atau tidak. Anaknya tidak nyaman, tetapi aku cek dulu,” kata Eri dalam Instagram @ericahyadi_.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati langsung mendatangi sekolah yang dimaksud, setelah diminta Eri untuk mengeceknya.

“Kami klarifikasi semua kepada kepala sekolah, guru yang memang menangani khusus untuk anak-anak yang tidak bisa berkegiatan karena menstruasi,” ujar Febrina.

Selanjutnya, Febrina bertemu dengan kepala sekolah yang dimaksud untuk melakukan konfirmasi. Selain itu, dia juga mengecek lokasi pelaksanaan pengecekan siswi menstruasi.