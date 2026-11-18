jatim.jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin global dalam teknologi pencetakan, memperkuat lini printer EcoTank melalui kehadiran tiga model generasi terbaru, yaitu L3311, L3351, dan L5391. Hadir sebagai penyempurnaan dari generasi sebelumnya, rangkaian printer ini menawarkan desain yang lebih ringkas, peningkatan kemudahan penggunaan, serta fitur yang dirancang untuk mendukung produktivitas di rumah maupun usaha kecil dan menengah (UKM).

Seiring meningkatnya kebutuhan pencetakan untuk mendukung aktivitas bekerja, belajar, dan menjalankan bisnis, pengguna membutuhkan solusi yang tidak hanya hemat biaya operasional, tetapi juga dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Berbekal keberhasilan lebih dari 100 juta unit printer EcoTank yang telah terjual secara global, Epson terus mengembangkan inovasi untuk

menghadirkan pengalaman mencetak yang semakin praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna masa kini.

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Generasi terbaru EcoTank membawa sejumlah penyempurnaan dibandingkan seri sebelumnya, mulai dari desain bodi yang lebih ringkas dengan ukuran hingga 20 persen lebih kecil, sistem pengisian tinta yang makin praktis, hingga peningkatan fitur konektivitas. Berbagai pembaruan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman mencetak yang lebih nyaman, sekaligus membantu pengguna mengoptimalkan waktu dan biaya operasional.

Desain Lebih Ringkas, Pengisian Tinta Lebih Praktis

Salah satu pembaruan yang ditawarkan pada generasi terbaru EcoTank adalah desain yang lebih modern dan ringkas. Dengan sistem tangki tinta yang terintegrasi ke dalam bodi printer, perangkat ini memiliki tampilan yang lebih menyatu dan tidak memakan banyak ruang, sehingga cocok ditempatkan di berbagai lingkungan kerja maupun rumah.

Dibandingkan model sebelumnya, desain terbaru ini memiliki ukuran hingga 20 persen lebih ringkas. Epson juga menyempurnakan akses pengisian tinta agar lebih mudah digunakan. Dilengkapi sistem tangki berkode warna dan lubang pengisian khusus yang sesuai dengan botol tinta masing-masing, proses pengisian menjadi lebih praktis, intuitif, dan membantu meminimalkan risiko tumpahan tinta.

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Selain itu, desain penyangga kertas yang lebih panjang dan baki yang diperluas membantu mengurangi risiko kertas tertekuk serta memastikan proses penarikan kertas berjalan lebih stabil.

Kapasitas Cetak Tinggi dan Daya Tahan untuk Penggunaan Jangka Panjang

Untuk mendukung kebutuhan pencetakan dengan volume tinggi, EcoTank generasi terbaru menggunakan botol tinta dye CMYK berkapasitas 65 ml. Dalam satu kali pengisian, tinta hitam mampu menghasilkan hingga 4.700 halaman, sedangkan tinta warna mampu mencetak hingga 7.500 halaman.