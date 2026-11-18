jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun akademik 2027/2028. Pendaftaran gelombang pertama telah dimulai sejak 11 November 2026.

Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB) Umsura M Febriyanto Firman Wijaya mengatakan terdapat penambahan satu skema beasiswa dibandingkan tahun sebelumnya. Program baru tersebut ialah Beasiswa Peduli Bencana.

“Tahun ini Umsura menambah 1 skema baru yakni peduli bencana, program ini menjadi bentuk perluasan akses pendidikan bagi calon mahasiswa yang terdampak bencana, sekaligus upaya memberikan dukungan agar kondisi ekonomi akibat bencana tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujar Riyan, Rabu (18/11).

Dengan penambahan tersebut, Umsura kini menawarkan 15 program unggulan beasiswa bagi lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.

Program beasiswa tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari bantuan bagi mahasiswa kurang mampu, atlet, penghafal Al-Qur'an, hingga calon mahasiswa berprestasi dan penyandang disabilitas.

Berikut rincian 15 program beasiswa Umsura untuk tahun akademik 2027/2028:

1. Beasiswa KIP Kuliah (KIP-K)

Beasiswa ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa program studi selain Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG).