jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna mencatat kenaikan penjualan pada kuartal III per September 2026. Pihaknya mendukung sikap pemerintah dalam menindak rokok ilegal.

Sampoerna masih bertahan sebagai pemimpin pasar industri hasil tembakau nasional, dengan pangsa pasar sebesar 30,0 persen dan volume penjualan mencapai 60,4 miliar batang.

Dalam sisi keuangan, Sampoerna membukukan penjualan bersih sebesar Rp87,5 triliun atau mengalami kenaikan 4,5 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan salah satu faktor menyebabkan kenaikan itu, adalah sejumlah kebijakan pemerintah yang mendukung iklim usaha.

Hal itu diungkapkan Ivan ketika menggelar acara Paparan Publik Tahunan 2026, di Kantor PT HM Sampoerna yang berada di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya, Rabu (18/11).

“Hal ini merupakan pondasi penting bagi dunia usaha untuk terus berinvestasi, membuka lapangan kerja dan berkontribusi ke perekonomian,” kata Ivan kepada wartawan.

Termasuk, sikap pemerintah dalam menindak maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat. Dengan demikian, persaingan industri rokok ilegal menjadi lebih sehat.

“Secara keseluruhan, resiliensi ekonomi, kebijakan yang adil dan berimbang serta penindakan rokok ilegal menjadi pondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.