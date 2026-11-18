jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pesepak bola profesional Alfan Suaib resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura). Pemain Persebaya Surabaya tersebut tercatat sebagai pendaftar pertama dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Umsura tahun akademik 2026/2027.

Alfan menjadi salah satu pemain Green Force yang memilih melanjutkan pendidikan tinggi di tengah kesibukannya menjalani karier profesional. Dia menyusul sejumlah rekannya yang lebih dahulu menempuh pendidikan di Umsura, yakni Malik Risaldi, Koko Ari, Ramadan Sananta, dan Mikael Tata.

Pemain kelahiran Ternate, 24 Maret 2004, itu memilih Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Umsura melalui jalur beasiswa atlet. Melalui program tersebut, Alfan memperoleh pembebasan biaya pendidikan secara penuh.

Penyerahan beasiswa secara simbolis dilakukan langsung oleh Rektor Umsura Prof. Mundakir di ruang rapat rektorat.

Alfan mengatakan, dirinya memilih Manajemen karena ingin memiliki bekal untuk menata masa depan setelah tidak lagi aktif sebagai pesepak bola profesional. Pilihan tersebut juga terinspirasi dari sejumlah pemain Timnas Futsal yang lebih dahulu menempuh pendidikan di FEB Umsura.

Pemain yang berposisi sebagai sayap dan bisa dimainkan sebagai bek kanan itu merupakan salah satu produk pembinaan Persebaya. Dia bergabung setelah meniti karier melalui Liga TopSkor Indonesia, kemudian promosi ke tim senior pada 2023.

Kecepatan dan kemampuannya bermain di beberapa posisi menjadi modal Alfan untuk terus berkembang sebagai salah satu talenta muda Persebaya.

Dia mengungkapkan keinginan untuk melanjutkan kuliah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Namun, pengalaman selama menempuh pendidikan SMK yang lebih banyak berfokus pada pengembangan kemampuan sepak bola sempat membuatnya mempertimbangkan kembali rencana tersebut.