jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap sejumlah penyebab udara panas yang menyebabkan badan gerah di Surabaya, dalam beberapa hari terakhir.

Ketua tim meteorologi Andrie Wijaya mengatakan ada beberapa pemicu cuaca panas menyengat saat siang dan gerah ketika malam di Surabaya, sepanjang November 2026.

“Ini dipicu oleh kombinasi fenomena iklim global, posisi matahari, dan karakteristik lingkungan perkotaan,” kata Andrie ketika dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Andrie menyebut sejumlah pemicu itu disebabkan sejumlah hal. Salah satunya, adanya pengaruh El Nino atau fenomena pemanasan suhu air laut dan mundurnya musim hujan.

“Fenomena El Nino memicu musim kemarau berlangsung lebih panjang di Jawa Timur, sehingga awal musim hujan diprediksi baru akan dimulai pada Desember 2026,” ujarnya.

Selain itu, minimnya pertumbuhan awan mendung menyebabkan radiasi sinar matahari menembus langsung ke permukaan bumi tanpa penghalang saat siang hari.

“Akibatnya, permukaan tanah, aspal, dan bangunan menyerap energi panas dalam jumlah banyak,” ucapnya.

Kemudian, saat ini posisi semu matahari tengah berada di belahan bumi selatan. Hal tersebut membuat pemanasan yang berlangsung maksimal di sekitaran Pulau Jawa.