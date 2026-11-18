jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti penyaluran dana bagi hasil (DBH) sawit kepada daerah. Pemerintah diminta tidak mengurangi alokasi DBH bagi daerah penghasil sawit karena dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat setempat.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan devisa dari ekspor kelapa sawit tidak hanya perlu memberikan manfaat bagi industri, tetapi juga harus berdampak terhadap daerah dan masyarakat di sekitar perkebunan.

Menurut dia, pemerintah telah memiliki mekanisme DBH untuk menyalurkan sebagian penerimaan dari sektor sawit kepada daerah. Namun, pihaknya melihat adanya pengurangan alokasi yang berpotensi menyulitkan pemerintah daerah.

"Sekarang sepertinya dikurangi, dipotong. Itu yang menjadi tingkat kesulitan mereka di daerah, sehingga sebenarnya mereka membutuhkan dana," kata Eddy di Surabaya, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan DBH tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil sawit. Daerah yang bukan penghasil juga mendapatkan alokasi, meskipun persentasenya berbeda.

Karena itu, GAPKI mendorong agar alokasi untuk daerah penghasil tidak dikurangi. Dana tersebut dinilai penting untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur.

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Di sisi lain, Eddy menyebut kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam juga menjadi perhatian pelaku industri. Dia mengatakan, ketentuan penempatan DHE hingga 100 persen sempat memberatkan perusahaan karena sebagian dana hasil ekspor harus ditahan selama satu tahun.

Namun, pemerintah kemudian memberikan kelonggaran. Dana yang ditempatkan dapat digunakan apabila dikonversi ke dalam rupiah.