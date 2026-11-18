jatim.jpnn.com, GRESIK - Kebakaran melanda SMAN 1 Sidayu, Kabupaten Gresik, Selasa (17/11) malam. Insiden tersebut menghanguskan laboratorium komputer di lantai atas dan gudang peralatan olahraga sekolah.

Meski sejumlah fasilitas sekolah terdampak, Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung.

Perwira Piket Damkarla Gresik Mangara C. A. Pakpahan mengatakan laporan kebakaran diterima melalui layanan darurat 112 pada pukul 20.02 WIB.

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Petugas dari Pos Damkar Dukun langsung diberangkatkan tiga menit setelah laporan masuk. Mereka tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 20.28 WIB.

Karena kobaran api cukup besar, petugas mengerahkan personel dan armada tambahan dari Pos Kota Rayon 1. Armada yang diterjunkan antara lain mobil pemadam kebakaran besar dari Pos Kota, mobil damkar dan mobil suplai dari Pos Dukun, mobil Panther, mobil JIIPE, serta dua mobil tangki suplai dari Ponpes Al Furqon.

Proses pemadaman kemudian dilanjutkan dengan pembasahan hingga Rabu (18/11) pukul 00.14 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut.

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Sementara itu, kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pihaknya telah meninjau langsung lokasi kejadian. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi bangunan sekaligus memastikan dampak kebakaran terhadap kegiatan pembelajaran.