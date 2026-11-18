jatim.jpnn.com, GRESIK - Peredaran minuman keras (miras) dan aktivitas warung remang-remang di Kabupaten Gresik kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Gresik Noto Utomo mendesak pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan razia di sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran miras dan hiburan malam.

Noto menilai peredaran miras berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih, konsumsi minuman beralkohol di tengah keramaian dapat memicu keributan hingga tawuran.

“Sebagai anggota DPRD, saya mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, jangan sampai raga kita dikalahkan oleh miras. Ini tidak baik untuk kesehatan. Ketika seseorang sudah mabuk, apalagi dalam keramaian, hal itu bisa memicu keributan bahkan tawuran,” kata Noto Utomo beberapa waktu lalu.

Politisi tersebut juga mengajak kalangan pemuda untuk menjauhi minuman memabukkan dan membiasakan pola hidup sehat demi menjaga masa depan. Dia menyarankan masyarakat memilih air putih sebagai minuman sehari-hari.

“Cukup dengan air putih, jauh lebih sehat. Kami ingin anak-anak muda Gresik tidak lagi mengonsumsi miras,” ujarnya.

Di sisi lain, Noto mengapresiasi langkah Satpol PP yang mulai meningkatkan operasi penertiban, salah satunya di wilayah Ujungpangkah. Namun, dia mengingatkan agar razia dilakukan secara merata dan tidak hanya menyasar satu kawasan.

Menurut dia, aktivitas warung remang-remang dan karaoke malam di wilayah Lasem serta Gerdu Abang juga masih dikeluhkan masyarakat. Keberadaan tempat-tempat tersebut dinilai menimbulkan keresahan, termasuk bagi warga yang melintas.

“Kami mohon pemerintah daerah, terutama Satpol PP, melakukan razia di kawasan Lasem dan Gerdu Abang. Di sana masih banyak warung remang-remang dan karaoke malam. Keberadaannya meresahkan warga, dan masyarakat yang melintas pun merasa risih,” ungkapnya.