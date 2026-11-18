jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang sopir bus antarkota antarprovinsi (AKAP) terindikasi positif mengonsumsi narkotika jenis sabu saat menjalani tes urine di Terminal Gayatri, Kabupaten Tulungagung, Selasa (17/11).

Sopir berinisial RR (25) tersebut diketahui mengemudikan bus PO SAN dengan trayek Blitar-Pekanbaru. Hasil pemeriksaan itu ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan gabungan yang digelar sebagai bagian dari Operasi Zebra Semeru 2026.

Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Tulungagung Ipda Sumarno mengatakan, kegiatan tersebut menyasar kelayakan kendaraan serta kondisi kesehatan pengemudi dan awak bus.

"Kami menggelar ramp check dan tes urine di Terminal Gayatri Tulungagung dengan sasaran sopir dan kernet bus," kata Sumarno.

Pemeriksaan melibatkan Satlantas Polres Tulungagung, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta pengelola Terminal Gayatri.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 17 sopir dan kernet menjalani tes urine yang dilakukan petugas BNNK Tulungagung. Hasilnya, RR terindikasi positif menggunakan narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, petugas menghubungi Satresnarkoba Polres Tulungagung untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

Polisi juga menggeledah bus yang dikemudikan RR. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika di dalam kendaraan tersebut. RR kemudian dibawa ke Polres Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan.