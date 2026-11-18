jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Denny Indrayana menyatakan tidak ada kata terlambat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Denny, dugaan adanya ketidakmemenuhan syarat tidak boleh dibiarkan hanya karena proses pelantikan telah berlangsung.

“Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang, sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap harus kita lawan,” ujar Denny di Surabaya, Selasa (17/11).

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Dia menjelaskan dalam perspektif hukum tata negara terdapat perbedaan antara rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan. Batas antara keduanya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden.

Sebelum pelantikan, presiden dan wakil presiden masih berstatus sebagai pasangan calon. Karena itu, apabila salah satu calon tidak memenuhi syarat, persoalan tersebut dapat berdampak terhadap pasangan calon lainnya.

Namun, setelah pelantikan, keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai pasangan calon, melainkan menjalankan jabatan sebagai presiden dan wakil presiden.

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“Dalam rezim pemerintahan artinya presiden dan wakil presiden bukan calon. Kalau ada masalah, tanggung jawabnya masing-masing,” jelasnya.

Denny mencontohkan, apabila wakil presiden melakukan tindak pidana korupsi, presiden tidak otomatis ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.