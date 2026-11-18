jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (18/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing, Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Lowokwaru berawan dan berangin.

Malamnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Pakis, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.