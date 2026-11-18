jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (18/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah hingga berawan

Siang cerah hingga gerimis di seluruh kawasan.

Sore berangin dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.