jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (18/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Lamongan, Lumajang.

Gerimis juga mengguyur Madiun, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang Jombang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep cerah berawan hingga berangin. Wilayah lainnya gerimis.

Sore Jombang, Kota Pasuruan, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep cerah hingga berawan dan berangin. Wilayah lainnya gerimis.

Malam gerimis mengguyur Bangkaan, Bojonegoro, Gresik, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-36 derajat celsius.