jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Denny Indrayana menilai jatuh atau tidaknya sebuah pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik, sikap masyarakat, serta kebijakan yang diambil pemimpinnya.

Menurut Denny, terdapat tiga faktor utama yang berpotensi menggoyahkan hingga menjatuhkan sebuah rezim, yakni skandal publik, skandal pribadi, dan krisis ekonomi.

Dia mencontohkan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 sebagai salah satu faktor penting yang mendorong kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto.

“Dalam satu konten saya, saya katakan rezim jatuh karena tiga hal. Skandal publik, korupsi dan skandal besar, skandal pribadi, serta krisis ekonomi,” ujar Denny di Surabaya, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan skandal pribadi dapat memunculkan tekanan politik terhadap seorang pemimpin. Namun, tidak semua skandal otomatis berujung pada pemberhentian presiden.

Denny mencontohkan kasus Monica Lewinsky yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Meski sempat menghadapi proses pemakzulan atau impeachment, Clinton tetap menyelesaikan masa jabatannya karena tidak memperoleh dukungan yang cukup untuk diberhentikan.

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Sementara itu, Presiden Richard Nixon mengundurkan diri sebelum proses pemakzulan terhadap dirinya berlanjut.

Menurut Denny, contoh tersebut menunjukkan bahwa proses impeachment tidak mudah dilakukan dan sangat bergantung pada mekanisme serta dukungan politik yang tersedia.