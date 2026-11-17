jatim.jpnn.com, SURABAYA - Astra Daihatsu kembali menggelar program DAIFEST (Daihatsu Festival) yang berlangsung mulai 1 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Melalui program tersebut, pelanggan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dengan membeli mobil Daihatsu di outlet resmi selama periode berlangsung.

DAIFEST 2026 menyediakan total 70 hadiah, terdiri dari enam unit Honda BeAT Street, 24 saldo Bank Saqu masing-masing senilai Rp 5 juta, serta 40 saldo AstraPay masing-masing Rp 2 juta.

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Tak hanya itu, Daihatsu juga menyiapkan lima hadiah utama berupa mobil Daihatsu Rocky Hybrid bagi pelanggan yang beruntung.

Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono mengatakan hadiah utama tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan.

“Kami menghadirkan Daihatsu Rocky Hybrid sebagai hadiah utama DAIFEST 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada Sahabat Daihatsu," kata Tri, Selasa (17/11).

Tri menjelaskan dalam program itu, setiap pembelian mobil Daihatsu memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk membawa pulang satu unit Daihatsu Rocky Hybrid.

"Kami juga berharap hadiah ini dapat makin memperkenalkan teknologi dan inovasi kendaraan hybrid Daihatsu kepada Masyarakat,” ujarnya.