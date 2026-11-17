jatim.jpnn.com, SURABAYA - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Denny Indrayana mengungkap perjuangannya mempersoalkan persyaratan pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny mengaku menyusun sendiri permohonan setebal 60 halaman yang diajukan bersama sejumlah pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Persoalan yang menjadi sorotan adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

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Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.

Denny mempertanyakan dasar munculnya ketentuan tersebut. Menurut dia, aturan itu memberikan pengecualian dalam pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Saya sudah siapkan 60 halaman. Saya kerjakan sendiri, saya ketik sendiri," kata Denny dalam Kuliah Tamu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bertema "Menegakkan Demokrasi, Melawan Duitokrasi: Pelajaran dari Pemakzulan Wakil Presiden", Selasa (17/11/2026).

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Dia mengungkapkan informasi mengenai ketentuan tersebut pertama kali diperolehnya dari seorang komisioner KPU. Informasi itu kemudian mendorongnya menelusuri aturan pencalonan dan mempertanyakan dasar pemberian pengecualian dokumen pendidikan.

Menurut Denny, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pemenuhan syarat pendidikan, melainkan juga proses pembentukan regulasi.