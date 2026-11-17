jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Sejumlah pencari kerja mulai mendatangi Grand Job Fair 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim.

Salah satu pencari kerja Rahmat Iqbal Salva Fahmi (30) warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mengatakan ada tantangan sendiri sebagai seorang penyandang disabilitas netra.

“Sebetulnya mencari pekerjaan cukup menantang. Saya baru lulus kuliah tahun ini dan masih terus mencari pekerjaan,” kata Rahmat dalam keterangan persnya, Selasa (17/11).

Lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu berharap bisa mendapatkan pekerjaan dari Grand Job Fair 2026, karena menyediakan bagi disabilitas.

“Melalui job fair ini, saya akhirnya bisa mengetahui langsung perusahaan yang membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas,” ujarnya.

Sementara itu, pencari kerja lainnya, Aris Tirtana (41) warga Kecamatan Tandes, Surabaya mengungkapkan sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi yang berusia di atas 35 tahun.

“Saya sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Pada Grand Job Fair ini saya mencoba kembali, mudah-mudahan ada kesempatan yang sesuai,” ucap Aris.