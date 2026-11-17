jatim.jpnn.com, SURABAYA - Grand Job Fair 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah dibuka. Total ada sebanyak 49 perusahaan dengan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi acara tersebut berlangsung di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim, digelar mulai 17 sampai 19 November 2026 mendatang.

Eri menyebut ribuan lowongan yang tersedia adalah 1.500 dengan penempatan dalam negeri, 912 untuk posisi luar negeri, serta 601 sisanya disediakan bagi penyandang disabilitas.

“Ini ada 3.013 lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar biasa, ada 601 lowongan untuk penyandang disabilitas,” kata Eri dalam keterangan persnya, Selasa (17/11).

Para peserta Grand Job Fair 2026 harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK), dengan sasaran utama warga ber-KTP Surabaya.

“Ini bentuk kesetaraan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama bagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Eri meminta kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) untuk memastikan lowongan yang ditawarkan oleh perusahaan, memang tengah mencari pekerja.

Selain itu, Disperinaker akan memeriksa jumlah pekerja yang diterima beserta identitas dan alamatnya, guna memastikan kesempatan tersebut didapatkan warga Surabaya.