jatim.jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menempatkan keandalan pasokan listrik dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan sebagai prioritas utama dalam pembenahan perusahaan.

Pengalaman hampir 30 tahun berkarier di sektor kelistrikan menjadi modal Suroso dalam menjalankan agenda transformasi PLN. Sebelum dipercaya menjadi direktur utama, dia telah menangani berbagai bidang strategis, mulai dari pembangkitan, penyaluran listrik, transformasi digital, manajemen risiko, hingga pengembangan energi baru terbarukan.

Penunjukan Suroso sebagai Direktur Utama PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026 juga mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

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Beberapa jam sebelum RUPSLB berlangsung, Suroso dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah agenda strategis perusahaan, termasuk pembenahan model bisnis PLN, percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt, serta pemulihan pasokan listrik.

Perhatian pemerintah terhadap sektor kelistrikan tersebut menjadi salah satu momentum bagi PLN untuk memperkuat stabilitas pasokan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah resmi memimpin perusahaan, Suroso mulai menetapkan sejumlah langkah pembenahan. Dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-81 pada 27 Oktober 2026, dia menetapkan tiga fokus utama untuk meningkatkan keandalan layanan kelistrikan.

Prioritas pertama adalah memetakan wilayah yang berulang kali mengalami gangguan listrik. Pemetaan dilakukan melalui pemeriksaan teknis dan penilaian risiko jaringan agar penanganan gangguan lebih terarah sesuai kondisi masing-masing wilayah.