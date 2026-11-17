jatim.jpnn.com, SURABAYA - Telkom University Surabaya melalui Program Studi S1 Bisnis Digital menggelar program pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan berbasis digital.

Program bertajuk Penguatan Kapasitas UMKM melalui Digitalisasi Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Usaha tersebut dilaksanakan pada 13 November 2026 dengan melibatkan UMKM binaan Telkom CDC Witel SBS di wilayah Surabaya.

Kegiatan ini bertujuan membantu pelaku UMKM menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, terstruktur, dan berkelanjutan.

Program tersebut dilatarbelakangi masih adanya kendala pengelolaan keuangan yang dihadapi pelaku UMKM. Meski telah memiliki produk, pelanggan, dan aktivitas usaha, kemampuan pencatatan serta pengelolaan keuangan sebagian pelaku usaha dinilai belum merata.

Beberapa di antaranya masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Selain itu, pencatatan pemasukan dan pengeluaran belum dilakukan secara rutin sehingga perhitungan keuntungan dan kondisi arus kas belum diketahui secara menyeluruh.

Kondisi tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha dalam mengetahui keuntungan sebenarnya, menentukan harga jual produk, mengendalikan biaya operasional, hingga mengambil keputusan bisnis.

Karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan keuangan menjadi langkah penting agar UMKM tidak hanya mampu meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usahanya.

Ketua tim pengabdian kepada masyarakat Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT., bersama anggota tim Hussein Gibreel Musa Salih, B.A., M.I.Kom., PhD, dan Aruni Rahmaniar Purwanto merancang program pendampingan yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan praktis pelaku UMKM.