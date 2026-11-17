jatim.jpnn.com, JEMBER - Bencana angin kencang menerjang tujuh kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Jember, Senin (16/11) sore. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka ringan, 17 pohon tumbang, lima rumah rusak, serta dua sekolah mengalami kerusakan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan dampak bencana juga menyebabkan satu bangunan bambu roboh hingga menutup akses jalan.

"Bencana angin kencang tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka ringan, 17 pohon tumbang, satu barogan bambu roboh menutup akses jalan, lima rumah rusak dan dua sekolah juga rusak," kata Edy, Selasa (17/11).

Menurut Edy, hujan deras disertai angin kencang terjadi di 18 titik yang tersebar di tujuh kelurahan. Lokasi terdampak meliputi Kelurahan Sumbersari, Tegalgede, dan Antirogo di Kecamatan Sumbersari.

Kemudian Kelurahan Jember Kidul, Kaliwates, dan Kepatihan di Kecamatan Kaliwates, serta Kelurahan Patrang di Kecamatan Patrang.

Sejumlah pohon tumbang bahkan menimpa kendaraan dan fasilitas umum. Dampaknya, akses jalan sempat tertutup dan kabel listrik maupun jaringan internet turut terdampak.

"Pohon tumbang sempat menimpa dan menutup akses jalan, menimpa kabel listrik dan internet, menimpa tujuh mobil, menimpa 20 motor yang sedang parkir di Kampus Universitas Jember, dan phon tumbang juga menimpa sebuah warung yang mengalami kerusakan ringan," tuturnya.

Belasan pohon yang melintang di badan jalan sempat memicu kemacetan di sejumlah lokasi. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana bersama sejumlah pihak kemudian melakukan pemotongan dan evakuasi pohon agar akses jalan kembali bisa dilalui.