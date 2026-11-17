jatim.jpnn.com, JAKARTA - Founder dan CEO One Global Capital Iwan Sunito membawa proyek pengembangan properti One Five Dock di Sydney ke panggung investasi internasional melalui rangkaian One Global Capital Asia and US Roadshow 2026.

Proyek dengan proyeksi pendapatan pengembangan mencapai AU$1,9 miliar tersebut akan diperkenalkan kepada investor individu beraset besar (high-net-worth individuals), keluarga pemilik modal, family office, hingga institusi yang memiliki orientasi investasi jangka panjang.

Roadshow tersebut menjangkau sejumlah wilayah di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa. Melalui agenda ini, One Global Capital ingin memperluas jaringan kemitraan sekaligus membuka peluang investasi lintas negara.

Iwan mengatakan, tantangan dalam membangun kekayaan tidak berhenti ketika seseorang berhasil mengumpulkan aset dalam jumlah besar. Tahap berikutnya justru berkaitan dengan upaya menjaga nilai kekayaan, melakukan diversifikasi kepemilikan lintas negara, serta memastikan aset dapat memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya.

Namun, One Five Dock bukan sekadar proyek properti berskala besar. Pengembangan tersebut memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak akuisisi lahan sekitar 23 tahun lalu.

“Sebagian orang mungkin sudah menganggap cerita saya berakhir. Namun, saya masih terlalu sibuk menulis bab berikutnya,” ujar Iwan.

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Perjalanan Five Dock bermula dari akuisisi lahan senilai sekitar AU$15 juta dengan penyertaan modal awal sebesar AU$5 juta.

Setelah melalui perjalanan lebih dari dua dekade, pada Desember 2025 Iwan mengakuisisi kepemilikan para pemegang saham sebelumnya. Transaksi tersebut menempatkan nilai lahan di kisaran AU$90 juta berdasarkan keterangan perusahaan.