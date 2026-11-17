jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) kembali menggelar Green Industrial Awards & SIER Customer Gathering 2026. Kegiatan yang diikuti lebih dari 450 tenant tersebut dijadwalkan berlangsung di The Westin Surabaya Grand Ballroom & Convention Center, M1 Floor, Jumat (20/11).

Mengusung tema Industrial Estate Transformation: From Land Provider to Strategic Partner for Business Growth, acara tahunan ini menjadi momentum bagi SIER untuk memperkuat sinergi dengan para tenant sekaligus membuka peluang bisnis baru.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER Jefri Ikhwan Maarif mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong transformasi kawasan industri yang berkelanjutan. Acara ini juga akan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat maupun daerah.

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Perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian Republik Indonesia direncanakan hadir. Selain itu, sejumlah undangan penting lainnya meliputi para pemegang saham PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan duta besar negara-negara sahabat.

Jajaran Komisaris dan Direksi PT SIER juga akan hadir bersama lebih dari 450 tenant yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan industri tersebut.

Menurut Jefri, kehadiran berbagai pihak itu menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat ekosistem industri nasional, khususnya di Jawa Timur.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah Exclusive Business Matching. Forum ini dirancang sebagai wadah pertemuan strategis bagi para tenant untuk membangun koneksi, memperluas jaringan usaha, serta menjajaki peluang kerja sama lintas sektor.

“Melalui agenda ini, tenant dapat memperluas jaringan usaha serta membuka peluang kemitraan lintas sektor,” kata Jefri.