jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) menghadirkan inovasi untuk membantu petani tembakau di Kabupaten Bangkalan, Madura. Melalui program Aksara Berdampak, mereka memperkenalkan alat penyiraman otomatis bertenaga surya sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pengolahan limbah tembakau menjadi minyak atsiri.

Kegiatan yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains (FPKS) Umsura itu digelar di Balai Warga Desa Pangeran Gedungan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

Program tersebut berangkat dari dua persoalan yang dihadapi masyarakat setempat. Selama ini, petani masih mengandalkan penyiraman secara manual dalam budidaya tembakau. Sementara itu, limbah hasil pertanian tembakau belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung dibuang.

Baca Juga: Umsura Bekali Pelaku UMKM Ambunten Tengah Strategi Perluas Pasar

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa menghadirkan teknologi penyiraman otomatis dengan memanfaatkan energi matahari. Mereka juga memberikan sosialisasi mengenai potensi pengolahan limbah tembakau menjadi produk bernilai ekonomi.

Minyak atsiri hasil pengolahan limbah tembakau berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pengharum ruangan, parfum, hingga lilin aromaterapi.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan, kemudian dilanjutkan pengenalan alat penyiraman otomatis bertenaga surya serta edukasi pengolahan limbah tembakau.

Kepala Desa Pangeran Gedungan Bahri mengapresiasi inovasi yang dibawa mahasiswa UMSURA. Menurutnya, alat tersebut dapat membantu mempermudah pekerjaan petani karena proses penyiraman tanaman tidak lagi sepenuhnya dilakukan secara manual.

"Terima kasih kami sampaikan kepada mahasiswa Umsura yang telah memberikan ide berupa alat penyiraman tembakau otomatis bertenaga surya. Alat ini sangat membantu masyarakat, khususnya di Desa Pangeran Gedungan, karena dapat memudahkan proses penyiraman tembakau secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual. Semoga program ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain," ungkap Bahri, Selasa (17/11).