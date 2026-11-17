jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (17/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan hingga hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga gerimis.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.