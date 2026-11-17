jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (17/11).



Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.



Siang Gunung Anyar cerah berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.



Sore berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.



Malamnya gerimis mengguyur Benowo, Bulak, Genteng, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.



BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-34 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 35-43 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)