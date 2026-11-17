jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (17/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Malang, Pacitan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya curah hingga berawan dan berangin.

Siang Gresik, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Sumenep berawan. Wilayah lainnya berpotensi gerimis.

Sore Situbondo dan Sumenep berawan. Wilayah lainnya berpotensi gerimis.

Malam gerimis mengguyur Gresik, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-43 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)