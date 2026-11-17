jatim.jpnn.com, JEMBER - Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Jember, Senin sore (16/11). Dampaknya, dua sekolah dasar negeri (SDN) di kawasan perkotaan mengalami kerusakan pada bagian bangunan.

Dua sekolah yang terdampak ialah SDN Kepatihan 5 dan SDN Jember Lor 1. Kerusakan terjadi pada bagian atap hingga dinding bangunan sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan tersebut.

"Kami mendapat laporan bahwa hujan yang disertai angin kencang sore tadi menyebabkan dua sekolah di kawasan kota mengalami kerusakan di bagian atap dan dinding belakang sekolah," kata Nurul saat dihubungi melalui telepon.

Walakin, kerusakan tersebut dipastikan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Selasa (17/11). Sebab, ruang kelas masih dalam kondisi aman dan dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

SDN Kepatihan 5 mengalami kerusakan pada bagian atap depan ruang kelas dan halaman samping. Sementara itu, kerusakan di SDN Jember Lor 1 terjadi pada dinding belakang bangunan.

"Kelasnya masih aman dan bisa digunakan untuk KBM maka aktivitas belajar tetap bisa dilakukan untuk keesokan harinya. Material yang berserakan harus dibersihkan lebih dahulu agar tidak terkena siswa," tuturnya.

Dinas Pendidikan Jember juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk menangani dampak kejadian tersebut.