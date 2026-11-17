jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya berkolaborasi dengan Silpakorn University, Tailan dalam mengembangkan gagasan kota berkelanjutan atau sustainable city. Memasuki tahun kelima pelaksanaan Joint Studio, kedua perguruan tinggi tersebut mengangkat tema khusus Blue Green Development.

Sebanyak 74 karya desain bangunan dan 10 desain masterplan hasil kolaborasi mahasiswa kedua universitas dipamerkan di Gallery Gedung J lantai 1 Kampus UK Petra, mulai 16 hingga 27 November 2026.

Pameran tersebut merupakan bagian dari proyek wajib mata kuliah Studio Merancang 7 Program Studi Arsitektur UK Petra. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan tutor dari kedua perguruan tinggi.

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Tahun ini, karya mahasiswa berfokus pada dua lokasi, yakni kawasan tepi sungai di Ho Chi Minh, Vietnam, dan Surabaya.

Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) UK Petra Rully Damayanti menjelaskan pemilihan lokasi didasarkan pada karakter kawasan yang berbatasan langsung dengan sungai.

"Site yang diambil adalah yang berbatasan dengan sungai secara langsung. Pada karya desain yang mengambil site Surabaya, daerah yang dipilih adalah kawasan industri lama di Jembatan Petekan ke selatan. Sedangkan site Ho Chi Minh di kawasan industri terbengkalai di Distrik 4," jelas Rully, Senin (16/11).

Melalui proyek tersebut, mahasiswa diminta memproyeksikan wajah kota berkelanjutan dalam 30 tahun mendatang. Gagasan itu sekaligus menjadi kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Konsep tersebut diterjemahkan ke dalam rancangan kawasan dan bangunan melalui sejumlah pendekatan, di antaranya walkable city, city that cares, dan 15-minute city.