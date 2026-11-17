jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakuwon City Mall menghadirkan Christmas Wonderland: A World of Christmas Enchantment, dengan acara utama Pooh’s Grand Friendship Party dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2027.

Perwakilan Pakuwon City Mall Aurelia Lilian mengatakan acara yang menggabungkan pertunjukan, aktivitas interaktif, dan berbagai instalasi itu berlangsung hingga 3 Januari 2027 mendatang.

“Christmas Wonderland A World of Christmas Enchantment tahun ini, kami ingin

menghadirkan pengalaman perayaan Natal yang lebih berkesan bagi pengunjung,” kata Aurelia dalam rilisan persnya, Senin (16/11).

Aurelia menyebut pihaknya juga menyuguhkan Pooh’s Grand Friendship Party, dengan menghadirkan karakter Hundred Acre Wood dalam bentuk balon berukuran besar di dalam mal.

Selain itu, pengunjung juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan karakter Hundred Acre Wood, dalam acara meet and greet yang digelar 16 sampai 20 Desember 2026.

Pakuwon City Mall juga menyiapkan pertunjukan sulap, Jolly Clown Party atau badut ceria, Spectacular Fireworks and Snow Party yang bisa memperkuat suasana perayaan Natal.

A Christmas Tale juga turut menghadirkan berbagai titik foto ikonik, mulai dari Cake Birthday, hingga instalasi Winnie the Pooh, Eeyore, dan Tigger yang berada di area halaman.

Pengunjung juga dapat mencoba beragam aktivitas interaktif seperti See Saw, Mini Flying Fox, Ular Tangga, dan Tic Tac Toe. Tak hanya itu, ada fasilitas Ice Skating yang bisa dinikmati bersama.