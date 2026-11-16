inDrive Ikut Merawat Semangat Kepahlawanan Lewat Dukungan Transportasi di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform transportasi dan pengiriman global inDrive turut mendukung rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2026 di Jawa Timur dengan menyediakan layanan transportasi bagi keluarga Pahlawan Nasional.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi inDrive bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan penghormatan kepada para pahlawan bangsa, termasuk upacara di Tugu Pahlawan dan ramah tamah bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, aktivis sekaligus pegiat Jaringan Gusdurian Inayah Wahid, serta keluarga dan keturunan sejumlah tokoh pejuang bangsa.

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Melalui dukungan transportasi tersebut, inDrive membantu mobilitas keluarga para Pahlawan Nasional selama mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan di Surabaya.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan, partisipasi perusahaan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan sekaligus kontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Hari Pahlawan menjadi momentum bagi kita untuk meneruskan semangat memperjuangkan keadilan yang diwariskan para pahlawan terdahulu. Kami merasa terhormat dapat turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Pahlawan di Surabaya dengan menyediakan dukungan transportasi bagi keluarga para pahlawan. Semoga kontribusi ini dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menjaga semangat kepahlawanan agar terus hidup di tengah masyarakat,” ujar Rio.

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Dia menambahkan keterlibatan tersebut sejalan dengan komitmen inDrive untuk mendukung berbagai kegiatan yang memiliki nilai sosial dan historis bagi masyarakat.

Sebelumnya, perusahaan tersebut juga berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan sosial, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Sumpah Pemuda.