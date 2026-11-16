Jalur Pendakian Gunung Penanggungan Ditutup Setelah Insiden Pendaki Tewas

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Aktivitas pendakian Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto, ditutup setelah meninggalnya pendaki perempuan asal Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Minggu (15/11).

Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan Munawar Sukowati mengatakan pos yang ditutup ada enam, yakni di wilayah Mojokerto dan Pasuruan.

"Ada enam pos ditutup. Lokasinya di pos Tamiajeng, Jolotundo, Coban Lumpang, kemudian ada beberapa pos lagi ya, yang lainnya tentunya,” kata Munawar ketika dikonfirmasi, Senin (16/11).

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Jalur pendakian itu ditutup sejak proses evakuasi Ratu Ayu Nayla (16) yang meninggal di jalur pendakian Tamiajeng. Di sisi lain, petugas pos juga tengah takziah di rumah korban.

"Sebagai solidaritas juga dari petugas basecamp pendakian semuanya ke rumah duka begitu ya, sebagai penghormatan dan juga menyampaikan belasungkawa," ucapnya.

Munawar mengaku masih belum mengetahui sampai kapan jalur pendakian Gunung Penanggungan ditutup. Pihaknya masih memantau situasi dan melakukan sosialisasi, Rabu (18/11).

"Masih belum tahu untuk kapan dibukanya, karena juga besok sampai Rabu itu ada juga kegiatan sosialisasi bagi segenap pengelola pos pendakian. Jadi l masih belum ditentukan," jelasnya.

Saat ini, tim gabungan telah disiagakan di pos dan jalur lintasan untuk melakukan penyisiran. Mereka meminta pendaki yang terlanjur dalam perjalanan menuju puncak untuk kembali.